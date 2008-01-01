

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Чукотку обогревает морской циклон



ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 18 апреля



Крайний северо-восток России в теплом воздухе, температура выше нормы весь апрель, последние два дня, 16 и 17 апреля на 12-13 градусов, в Анадыря накануне было +0,6 градуса, в Певеке +4,0 градуса. Но это для Певека не рекордное значение, для 17 апреля рекорд случился в прошлом году, когда температура поднималась до +5,6 градуса. Самая высокая температура апреля в Певеке была 7,6 в 2011 году, 16 апреля.



Тепло приходит с юго-восточными потоками с акватории Берингова моря. Этот же ветер будет поддерживать теплую погоду и в ближайшие дни. Снег возможен лишь небольшой и местами, а вот ветер будет усиливаться на побережьях морей до 13-18 м/с. Преобладающая температура -5..-10 градусов, а местами до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



