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Из метеорологической летописи в Москве на 18 апреля



ИА "Метеоновости" / 09:45 Среда, 18 апреля



Циклон немного пополнил копилку апрельских осадков в Москве. Ведь начался второй весенний месяц с очень теплой и довольно сухой погоды. Вчера прогремела первая весенняя гроза в пределах Москвы и области.



Температура, несмотря на слоистую облачность, 17 апреля приблизилась к отметке +20 градусов. Сегодня, 18 апреля погода ожидается облачная с кратковременным дождем, в месячную копилку осадков может добавиться еще 2-5 мм осадков. Температура после полудня повысится до +13,+15 градусов и будет далека от рекордной. Самая высокая температура в этот день, 18 апреля отмечалась в 1921 году, +22,1 градуса. Самая холодная ночь была в 1884 году, -9,8 градуса. Сильные осадки прошли в 1955 году, выпало до 11,6 мм влаги. А в далеком 1895 году на улицах города еще лежал снег, высота его доходила до 31 см.



Снег в этом году растаял, несмотря на его рекордное количество, уже в первой десятидневке апреля. / meteonovosti.ru /



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