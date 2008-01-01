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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:08 Среда, 18 апреля



В Москве и Московской области сохранится влияние циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди. После прохождения холодного атмосферного фронта, с северо-западным ветром начнет поступать более прохладный воздух и температура в столице не прогреется выше 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 743 мм рт. ст., что уже ниже нормального. Относительная влажность высокая 70%.



В Москве и Подмосковье ожидается влажно-ветреная, дискомфортная погода с колебаниями атмосферного давления. К колебаниям метеопараметров прибавится еще и возмущенный геомагнитный фон, что неблагоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. У такой категории лиц возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления. Повышенная влажность воздуха негативно повлияет на самочувствие людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. / meteonovosti.ru /



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