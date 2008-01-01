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Погода на Урале - от потепления к похолоданию



ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 17 апреля



В начале недели фон атмосферного давления на Урале стал подрастать. Сюда устремился антициклон с севера Европейской территории. И в середине недели погода ожидается преимущественно солнечная и без осадков. Лишь в Свердловской области возможны небольшие осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега. Температура далека от апрельской. Ночью небольшой мороз, -3,-8 градусов, при пояснениях до -15, днем от 3 до 8 тепла, только на Южном Урале местами до +12 градусов. Но уже 19 апреля начнет поступать с северо-западным ветром более теплый воздух. В Свердловской области и Пермском крае температура днем будет повышаться до +7,+12 градусов, хотя и возможны небольшие дожди. На Южном Урале потепление будет более заметным, там до +15 градусов. А к концу рабочей недели, когда антициклон уйдет на восток, снова температура понизится на 3-4 градуса. А на крайнем севере Пермского края и Свердловской области может похолодать днем до 0 градусов. И снова непогода. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, в Челябинской области 20 апреля ожидаются сильные дожди. / meteonovosti.ru /



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