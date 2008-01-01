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Новости погоды

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В Приморском крае снова потепление

ИА "Метеоновости" / 13:26 Вторник, 17 апреля

  Над югом Дальнего Востока северо-западные потоки поменялись на южные, и стал поступать более теплый воздух. 17 апреля над северо-восточными районами Китая в сторону Хабаровского края смещается циклон, континентальные районы Дальнего Востока окажутся в его теплом секторе. Максимальная температура в Приморье составит +16,+23. На прибрежные районы будет оказывать гребень антициклона, который располагается над японским морем, с южными ветрами будет выноситься слоистая облачность, здесь прохладно, +6,+13.

18 апреля фронтальные разделы хабаровского циклона накроют Приморье, но существенных осадков они не вызовут, температура существенно не изменится. В центральных районах - почти по-летнему тепло, на побережье градусов на 10 прохладнее. Будет дуть юго-западный свежий ветер. / meteonovosti.ru /
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