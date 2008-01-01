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В различных районах Якутии будут снегопады



ИА "Метеоновости" / 13:00 Вторник, 17 апреля



Циклоны заметно сократили сферу деятельности погожих антициклонов над территорией Якутии. Один из циклонов кружил над северо-востоком Республики, другой приближался с запада. Именно в зоне атмосферного фронта этого циклона 16 апреля на юге Якутии прошли сильные осадки в виде снега, выпало до 11 мм осадков в жидком эквиваленте. Сегодня на территории Якутии лишь небольшие осадки, на северо-востоке это будет небольшой снег, на юге и юго-западе небольшой снег с дождем, температура повысится до +2,+7, на западе +4,+9. А вот 18 и 19 апреля в связи с влиянием циклона из центральных районов Сибири, ожидается мокрый снег, на северо-западе сильный снег, ветер до 13-18 м/с. Однако немного потеплеет. Температура в центре и на западе +5,+10, на юго-западе и юге до +13. Только на севере прохладнее, днем 0,+5, на Колыме до -5 градусов.



Влияние циклонов не ограничивается осадками, бывает, что они приносят и потепление. Так, накануне, 16 апреля в Тикси отмечен рекорд температуры, +3,3 градуса, предыдущий максимум, +2,8 градуса был в 1967 году.



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