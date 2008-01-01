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На северо-западе России дожди, но не холодно



ИА "Метеоновости" / 12:32 Вторник, 17 апреля



Циклон, который пришел с юга на Российский северо-запад, принесет кратковременный дождь, температура не превысит +11,+16, только в Новгородской области, в тепло секторе циклона термометры покажут +15,+20.



18 апреля циклон направит свои усилия больше на центральные области. Северо-запад окажется в его более прохладной-тыловой части. В ночь ожидаются на юге территории, большей частью в Новгородской области дожди усилятся. Днем пройдут дожди от небольших до умеренных. Температура ожидается в пределах +10,+15 градусов. С учетом ночи без заморозков, и такая температура будет превышать климатическую норму градуса на 4.



В Санкт-Петербурге дневная температура 18 и 19 апреля удержится в пределах +11,+13 градусов, 20 апреля начнет понемногу теплеть. / meteonovosti.ru /



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