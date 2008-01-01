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В Москве пройдут дожди



ИА "Метеоновости" / 12:10 Вторник, 17 апреля



Сегодня во второй половине дня в московском регионе снова начнется дождь, до вечера 17 апреля может выпасть от 2 до 7 мм осадков. В ночь на 18 апреля, когда к нам придет сам циклон, дождь усилится, возможна гроза, расчетное количество осадков составит 5-10 мм, местами до 15 мм, что уже относится к категории сильного дождя. Днем 18 апреля дождь постепенно ослабеет и вечером должен прекратиться. За завтрашний день может прибавиться еще 2-5 мм осадков.



Что касается температуры воздуха, то сегодняшний день будет еще довольно теплым, максимальная температура +19,+21 градус. Опять температура может приблизиться к рекорду. Он составляет 21,9 градуса за 1921 год. Погода ночью (ночь на 18 апреля), несмотря на дождь, тоже обещает быть довольно теплой, температура +10,+12 градусов. Днем завтра, 18 апреля, в тыловой части циклона будет свежее, максимальная температура +13,+15 градусов. Но и такая температура на несколько градусов будет превышать климатическую норму, которая на 18 апреля составляет +6,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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