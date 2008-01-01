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Новости погоды

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В Москве прогремели первые весенние грозы

ИА "Метеоновости" / 11:37 Вторник, 17 апреля

  В ночь на 17 апреля в столичном регионе под влиянием фронта окклюзии по типу теплого наблюдался ливневый дождь и первая в этом сезоне гроза. Гроза прогремела не только в Москве, но и на северо-западе от столицы, в Клину и в районе аэропорта Шереметьево. Ночной ливень существенно пополнил копилку осадков в Москве и области, ведь в первой половине нынешнего апреля дождей была мало, всего около 9 мм осадков, то есть примерно 20% от месячной нормы. А прошедшей ночью в Москве выпало на станции ВДНХ 4 мм осадков, примерно 10% от месячной нормы, на станции Тушино 7 мм осадков. По области много осадков было в Домодедово, до 8 мм за ночь (примерно 20% от месячной нормы). / meteonovosti.ru /
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