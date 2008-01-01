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Новости погоды
16 апреля температура в Москве приблизилась к рекорду
ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 17 апреля
В 15 часов 16 апреля на станции ВДНХ термометры показывали 20,2 градуса. При небольшой облачности воздух в городе продолжил прогреваться. Но максимальная температура так и не достигла рекорда дня, остановившись на отметке 20,3 градуса.
Прежний абсолютный максимум для 16 апреля, 21,0 градуса, останется за 1920 годом. В любом случае, сегодняшний день стал одним из самым теплых дней за прошедшие апрельские дни. Теплее выдалось только 10 апреля с температурой 21,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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