Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
17 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

16 апреля температура в Москве приблизилась к рекорду

ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 17 апреля

  В 15 часов 16 апреля на станции ВДНХ термометры показывали 20,2 градуса. При небольшой облачности воздух в городе продолжил прогреваться. Но максимальная температура так и не достигла рекорда дня, остановившись на отметке 20,3 градуса.

Прежний абсолютный максимум для 16 апреля, 21,0 градуса, останется за 1920 годом. В любом случае, сегодняшний день стал одним из самым теплых дней за прошедшие апрельские дни. Теплее выдалось только 10 апреля с температурой 21,1 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+14
Вт.
17 апр.
+17
Ср.
18 апр.
+12
Чт.
19 апр.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Гая		 -21
Инукджуак

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100