

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

16 апреля температура в Москве приблизилась к рекорду



ИА "Метеоновости" / 10:24 Вторник, 17 апреля



В 15 часов 16 апреля на станции ВДНХ термометры показывали 20,2 градуса. При небольшой облачности воздух в городе продолжил прогреваться. Но максимальная температура так и не достигла рекорда дня, остановившись на отметке 20,3 градуса.



Прежний абсолютный максимум для 16 апреля, 21,0 градуса, останется за 1920 годом. В любом случае, сегодняшний день стал одним из самым теплых дней за прошедшие апрельские дни. Теплее выдалось только 10 апреля с температурой 21,1 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



