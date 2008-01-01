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Новости погоды

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Из метеорологической летописи в Москве на 17 апреля

ИА "Метеоновости" / 10:14 Вторник, 17 апреля

  Апрель в Москве в этом году начался с очень теплой и довольно сухой погоды. Облаков и осадков было мало, с начала месяца выпало не более 9 мм небесной влаги при месячной норме 44 мм. А в прошлом, 2017 году, было гораздо холоднее обычного. Среднесуточная температура воздуха 17 апреля составила -0,7 градуса, при норме +6,1 градуса. Прошли осадки в виде снега и мокрого снега, выпало до 4,9 мм небесной влаги. Ночью термометры показали -2,8 градуса, днем было не более 1,8. А в далеком 1921 году стояло майское тепло, +21,9 градуса. В 1929 году под утро воздух остыл до -9,7 градуса. Сильные осадки прошли в 1910 году, выпало до 23,7 мм влаги. А в далеких 1895 и в 1926 годах на улицах города еще лежал снег, высота его доходила до 34 см.

Сегодня пройдут кратковременные дожди, скорость западного ветра составит 5-10 м/с, температура воздуха повысится до +15,+17 градусов. / meteonovosti.ru /
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