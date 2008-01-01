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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:38 Вторник, 17 апреля

  В столичном регионе характер погоды начнет постепенно меняться. С приближением циклона, начиная с западных районов Москвы и области, начнется дождь. В столице дождь ожидается во второй половине дня, с усилением в вечерние часы. Максимальная температура воздуха в Москве составит 17..19, по области 14..19 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 747 мм рт. ст.. что близко к нормальному. Относительная влажность около 60%.

При такой погоде недомогание или ухудшение самочувствия могут наблюдаться у людей с сердечной и легочной недостаточностью, бронхиальной астмой. Возможно обострение воспалительных заболеваний суставов и кожи. / meteonovosti.ru /
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