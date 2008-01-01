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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:37 Понедельник, 16 апреля



Погоду в Москве и области будет определять северо-западная периферия антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 13.. 18. Ветер переменный, 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 30%. / meteonovosti.ru /



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