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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:37 Понедельник, 16 апреля
Погоду в Москве и области будет определять северо-западная периферия антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 13.. 18. Ветер переменный, 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 30%. / meteonovosti.ru /
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