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Новости погоды

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Будет ли рекорд в Москве?

ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 16 апреля

  В 15 часов 15 апреля на станции ВДНХ термометры показывали 20,2 градуса. При небольшой облачности воздух в городе продолжит прогреваться, часов до 16-17. Но будет ли сегодня установлен новый рекорд?

Для этого температура воздуха должна повысится до 21,1 градуса, чтобы перекрыть прежний максимум в 21,0 градуса, принадлежащий 1920 году.

В любом случае, сегодняшний день будет самым теплым за последние 70 лет! / meteonovosti.ru /
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