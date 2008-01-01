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Будет ли рекорд в Москве?



ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 16 апреля



В 15 часов 15 апреля на станции ВДНХ термометры показывали 20,2 градуса. При небольшой облачности воздух в городе продолжит прогреваться, часов до 16-17. Но будет ли сегодня установлен новый рекорд?



Для этого температура воздуха должна повысится до 21,1 градуса, чтобы перекрыть прежний максимум в 21,0 градуса, принадлежащий 1920 году.



В любом случае, сегодняшний день будет самым теплым за последние 70 лет! / meteonovosti.ru /



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