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В Португалии погода наладится



ИА "Метеоновости" / 13:50 Понедельник, 16 апреля



В минувшее воскресенье, 15 апреля, в Португалии отмечались сильные дожди, выпало до 22 мм осадков. Ветер в порывах достигал 27 м/с. Сказалось влияние атмосферного фронта, пересекавшего регион.



17 апреля атмосферное давление в Португалии начнет расти, антициклон усилится. Осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 7..12 градусов, днем 17..22. Такая температура соответствует привычным значениям. С 18 апреля, когда страна окажется во власти очередного атлантического циклона, возможны кратковременные дожди, ночью термометры покажут 9..14 градусов, днем 18..23. / meteonovosti.ru /



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