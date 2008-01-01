

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 16 апреля



Южные районы ЕТР оставались во власти обширного антициклона. Воздух при ясном небе остывал до отрицательных значений. Заморозки отмечались на большей части территории Северо-Кавказского федерального округа и в Крыму. До -6 градусов выхолаживался воздух под утро 16 апреля в Волгоградской области. В Карачаево-Черкесии и в Дагестане до -5, в Ставропольском крае до -4 градусов.



Антициклон сохранит влияние на Северном Кавказе и 17 апреля. Температура воздуха ночью 2..7 тепла. В Волгоградской области заморозки до -2 градусов, в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа заморозки на почве и в воздухе -1..-3 градуса - опасное явление в это время года, поскольку несет вред посевам и цветущим деревьям. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



