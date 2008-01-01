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Новости погоды

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Первые грозы в средней полосе

ИА "Метеоновости" / 12:44 Понедельник, 16 апреля

  Апрель в средней полосе начался с теплой и довольно сухой погоды. Температура воздуха превышала привычные показатели на 3-4 градуса. 15 апреля в Брянской области прогремели первые весенние грозы. Прошел сильный дождь, количество осадков составило 16 мм.

17 апреля Брянская область окажется на пути следования атмосферного фронта. Ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. В ночные часы термометры покажут 6..11 градусов, днем воздух прогреется до 18..23 градусов. 18 апреля дожди от небольших до умеренных, в отдельных районах сильные, местами грозы, порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха понизится, ночью и днем 6..11 градусов, днем при прояснениях до 16 тепла. / meteonovosti.ru /
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