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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:37 Понедельник, 16 апреля



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18..19 градусов, Северном 18..19 градусов, Северо-восточном 18..19 градусов, Восточном 18.. 19 градусов, Юго-восточном 18..19 градусов, Южном 17..19 градусов, Юго-западном 17..18 градусов, Западном 17..18 градусов, Северо-западном 18 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17..18 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17..18 градусов. Ветер переменный, слабый. / meteonovosti.ru /



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