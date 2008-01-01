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Новости погоды
На курортах Турции рекордная жара
ИА "Метеоновости" / 12:19 Понедельник, 16 апреля
Впервые в текущем году на средиземноморском побережье Турции воздух прогрелся до 30 градусов. В Анталии был даже перекрыт абсолютный максимум температуры для 15 апреля. Максимальная температура воздуха достигла 30,9 градуса, а прежний максимум составлял 27,5 градуса и принадлежал 2015 году.
Причиной столь ранней жары стал мощный малооблачный антициклон, по западной периферии которого выносился жаркий воздух Аравийских пустынь, где температура уже превышает 45 градусов. / meteonovosti.ru /
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