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Новости погоды

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Курилы и Чукотка во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 12:17 Понедельник, 16 апреля

  Циклонический вихрь, пришедший из Японского моря, хозяйничал на Курильских островах. Его атмосферные фронты дотягивались и до Чукотки. Именно этот циклон и стал причиной сильных осадков и резкого порывистого ветра. 15 апреля на Курильских островах прошли осадки, местами сильные. На юге Курильской гряды в виде снега и мокрого снега выпало до 23 мм небесной влаги. На востоке Чукотки мела метель при ветре достигавшем штормовой силы, 28 м/с.

17 апреля циклон переместится в акваторию Берингова моря. На Чукотке местами снег, на востоке мокрый снег. Усиление ветра до 13-18 м/с, ночью и утром до 22-17 м/с с низовой метелью. Температура воздуха ночью -3..-8, местами до -18, днем 0..+5, местами 0..-5. На юге Камчатки местами небольшой снег, на побережье порывы 9-14 м/с, температура днем -2..+3, при прояснениях +3..+8. На севере полуострова местами небольшой снег, -2..+3 градуса, при облачности до -7. / meteonovosti.ru /
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