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В Москве и области на неделе погода изменится



ИА "Метеоновости" / 12:01 Понедельник, 16 апреля



погода в Москве порадует теплыми дождями. Они очистят воздух и напоят землю живительной влагой.



По итогам первой половины апреля можно сказать, что среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на 2,8 градуса. И осадков по городу выпало не более 20 % от месячной нормы.



17 апреля столица еще останется в сухом и теплом воздухе, лишь к вечеру скажется влияние циклона с запада. Воздух успеет прогреться до 15..17 градусов, по области 12..17. К вечеру начнется дождь, на город может выпасть от 2 до 7 мм осадков.



В ночь на 18 апреля дождь в Московском регионе усилится, возможна гроза. Днем 18 апреля дождь постепенно ослабеет и вечером прекратится. По прогнозу, суммарное количество осадков в период с 15 часов 17 апреля до 21 часа 18 апреля составит 9-22 мм, местами до 27 мм. 18 апреля ночь теплая, 10..12 градусов, и днем в городе 13..15, по области 10..15 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать началу мая.



Начиная с четверга, при северном ветре, температура воздуха станет понижаться, и вернется к норме: ночью 1..6 градусов и днем 10..15. И существенных осадков не ожидается.



Тепло и дожди дадут старт активной вегетации в столичном регионе. / meteonovosti.ru /



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