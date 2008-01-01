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Новости погоды

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Россыпь рекордов в Белоруссии

ИА "Метеоновости" / 10:47 Понедельник, 16 апреля

  Белоруссия долгое время находится в теплом секторе циклонического вихря, пришедшего с Атлантики. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов. И снова обновились многолетние температурные максимумы. В списке рекордсменов 15 апреля Витебск, где воздух прогрелся до 20,9 градуса, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2002 году, когда термометры показали 17,9 градуса. В Минске также было +20,9, а до этого рекорд состоялся в 1961 году и составил 19,8 градуса. Самая высокая температура в Пинске, +23,7, что немногим выше рекорда 1961 года, когда было 23,5 градуса.

17 апреля погода циклонический вихрь переместится к западу России, Белоруссии пересечет холодный атмосферный фронт. Пройдут дожди, температура воздуха понизится. На очередные рекорды можно не рассчитывать. / meteonovosti.ru /
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