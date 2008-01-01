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Из метеорологической летописи в Москве на 16 апреля



ИА "Метеоновости" / 09:56 Понедельник, 16 апреля



Прошлый год отличился аномально низкой температурой воздуха, средняя за сутки оказалась ниже нормы почти на 5 градусов. Под утро температура понизилась до 0,9 градуса, а после полудня было не выше 5,5. Т.е. даже максимальная температура дня была ниже климатической средней температуры на 0,4 градуса. Было пасмурно, прошли осадки с количеством 3,7 мм. И к 16 числу норма по осадкам была выполнена на 90 %. И в целом апрель 2017 году оказался очень влажным, сумма садков составила 82 мм, напомним, что самый "мокрый" апрель был в 1903 году с количеством осадков за месяц 100 мм. Пока текущий апрель от прошедшего выгодно отличается, средняя температура выше нормы на 0,9 градуса, сумма осадков 9 мм, или 24% от нормы.



Самая низкая температура для 16 апреля наблюдалась в 1884 году: -13,1, а самая высокая в 1920 году: +21,0.



В полдень сегодня, ожидается до 16..18 тепла. / meteonovosti.ru /



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