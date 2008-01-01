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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:28 Понедельник, 16 апреля

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности местами пройдёт небольшой, кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 14..19 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст.. Относительная влажность около 40%.

В столичном регионе сохранится не по сезону теплая погода. Появится вероятность дождя, но будет он небольшим да и пройдет не везде. Атмосферное давление понизится, однако фон его останется повышенным. У большинства жителей региона такая погода негативных метеопатических реакций вызывать не должна. И лишь метеочувствительные люди с нестабильным артериальным давлением, склонные к сосудистым спазмам, страдающие частыми приступами мигрени, атеросклеротическими нарушениями могут испытывать недомогание. А солнце, которое будет часто выглядывать из-за облаков, явится хорошим "лекарем" для ослабленного долгой зимой организма.

Геомагнитный фон 16 апреля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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