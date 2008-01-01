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Новости погоды

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Сильные дожди на юге и востоке США

ИА "Метеоновости" / 13:05 Воскресенье, 15 апреля

  Два центра пониженного давления на востоке США поливают дождями восточные штаты. На юге, в Новом Орлеане, за сутки выпало 76 мм дождя, что составляет 74% от апрельской нормы, в тылу циклона похолодает от +25 градусов до +15. В северных регионах страны дожди с другим циклоном, в Чикаго накануне выпало около 25 мм осадков, что составляет 28% от месячной нормы. Температура за последние два дня понизилась от +23 до +4..+8 градусов. В первые дни новой недели в полдень температура не будет превышать +5..+7 градусов. / meteonovosti.ru /
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