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Сильные дожди на юге и востоке США



ИА "Метеоновости" / 13:05 Воскресенье, 15 апреля



Два центра пониженного давления на востоке США поливают дождями восточные штаты. На юге, в Новом Орлеане, за сутки выпало 76 мм дождя, что составляет 74% от апрельской нормы, в тылу циклона похолодает от +25 градусов до +15. В северных регионах страны дожди с другим циклоном, в Чикаго накануне выпало около 25 мм осадков, что составляет 28% от месячной нормы. Температура за последние два дня понизилась от +23 до +4..+8 градусов. В первые дни новой недели в полдень температура не будет превышать +5..+7 градусов. / meteonovosti.ru /



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