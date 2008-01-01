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На западе Сибири холодно и сыро



ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 15 апреля



Ненастную погоду на территории Западной Сибири поддерживает северный поток, сформировавшийся в средней тропосфере. Воздух от арктических островов поступает почти до южных границ региона. Мощный северный поток приносит из Заполярья все новые порции холодного воздуха. Температура существенно отстает от нормы, в Омске она ниже среднестатистической на 3 градуса, также как и в Тюмени.



В понедельник, 16 апреля осадки будут усиливаться, так как подойдет активный участок холодного фронта, они ожидаются от небольших до умеренных, это дождь, мокрый снег, ночью и в ранние утренние часы снег. Ветер порывистый до 18 м/с



Температура ночью около 0 градусов, после полудня до 5 градусов. / meteonovosti.ru /



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