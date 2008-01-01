Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
15 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На западе Сибири холодно и сыро

ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 15 апреля

  Ненастную погоду на территории Западной Сибири поддерживает северный поток, сформировавшийся в средней тропосфере. Воздух от арктических островов поступает почти до южных границ региона. Мощный северный поток приносит из Заполярья все новые порции холодного воздуха. Температура существенно отстает от нормы, в Омске она ниже среднестатистической на 3 градуса, также как и в Тюмени.

В понедельник, 16 апреля осадки будут усиливаться, так как подойдет активный участок холодного фронта, они ожидаются от небольших до умеренных, это дождь, мокрый снег, ночью и в ранние утренние часы снег. Ветер порывистый до 18 м/с

Температура ночью около 0 градусов, после полудня до 5 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Вс.
15 апр.
+16
Пн.
16 апр.
+15
Вт.
17 апр.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Навабшах		 -22
Икалуит

некомфортное место: Угольные Копи
комфортное место: Аяччо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100