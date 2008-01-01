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Новости погоды

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Эвенкия на пути циклона

ИА "Метеоновости" / 11:29 Воскресенье, 15 апреля

  Бурная циклоническая деятельность в северной половине Сибири наблюдается уже несколько дней. Очередной активный центр низкого давления прошел в последние сутки через Эвенкию на северо-восток, теперь в поле его деятельности арктические районы северо-западной Якутии. Но вслед старому циклону, в районе нижнего течения Енисея формируется новый, молодой циклон. Он посетит Эвенкию в ближайшие сутки. Прошедший набег циклона выдал сильные осадки, местами выпало до 8 мм осадков, в Туре, столице Эвенкии, за сутки выпало 4,5 мм осадков. Территория Эвенкии была под влиянием теплого воздуха, температура превышала климатическую норму на 4 градуса. С новым циклоном погода останется пасмурной, со снегом и мокрым снегом, порывистым ветром, а температура немного понизится, днем будет 0..+5 градусов, а ночью не выше -5..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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