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На Курилах погода вполне по сезону



ИА "Метеоновости" / 10:50 Воскресенье, 15 апреля



Климат на Курильских островах морской, да и как же иначе, если они окружены со всех сторон водными просторами. Довольно мягкая зима, прохладная весна, да и лето далеко от привычных жителям средней полосы России характеристик. За прошедшую зиму самая низкая температура в Южно-Курильске была зафиксирована 19 февраля: -12,6 градуса, в марте холоднее всего было 17 числа: -8,6, в апреле температура опускалась до -3,2 градусов 5 числа. Но текущим апрелем уже было и очень тепло, +12,2, что лишь на 0,1 градуса ниже рекордной температуры для этой даты 1990 года. Абсолютный максимум апреля принадлежит 27 апреля 1967 году: +20,9 градус, а абсолютный минимум 2 апреля 1953 года: -11,4 градуса.



Текущая погода на Курилах неспокойная. Температура близка к климатической норме, и ночью и днем на юге около +2, на севере от 0 до -2 градусов. Из-за циклона ветрено и с осадками. Осадки ожидаются сильными, ветер будет усиливаться до 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /



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