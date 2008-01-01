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О рекордах тепла на западе ЕТР



ИА "Метеоновости" / 10:29 Воскресенье, 15 апреля



В субботу благодаря антициклону, на западе Европейской России было тепло, на Кольском полуострове средняя температура превышала норму на 5 градусов, и был установлен новый рекорд дня в Кандалакши: +11,4. Обновился рекорд и в Калининграде: +23,4 градуса. Выше нормы на 3-4 градуса была температура в Беларуси, а рекорд отмечался в Бресте: +23,9 градуса, прежний 22,3 отмечался в 1961 году. / meteonovosti.ru /



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