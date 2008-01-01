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ИА "Метеоновости" / 10:21 Воскресенье, 15 апреля
Антициклон поддерживает в столице малооблачную погоду, без осадков. Температура к 10 часам уже повысилась до 11-12 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление повышенное: 754 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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