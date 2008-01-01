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Из метеорологической летописи в Москве на 15 апреля



ИА "Метеоновости" / 09:54 Воскресенье, 15 апреля



Весенняя погода, как известно переменчива. И в этот день на протяжении всего периода регулярных наблюдений она не всегда бывала солнечной и теплой. Так, в далеком 1884 году в Москве воздух под утро остыл до -10,6 градусов, что стало абсолютным минимумом этих суток. А самый теплый день был на рубеже нынешнего века, в 2000 году с температурой 22,5 градуса. В 1986 году в столице прошел сильный дождь, выпало до 20 мм осадков. А в 1971 и 1975 годах отмечался град.



Текущим днем термометры покажут 15..17 градусов, что выше нормы. С учетом холодной ночи среднесуточная температура окажется на 4 градуса выше характерной для середины апреля. Фон атмосферного давления немного понизится, в середине дня его значения около 754 мм рт ст. Но и это его значение выше среднего. В антициклоне, хотя и уходящим на юг от Москвы, осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /



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