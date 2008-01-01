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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:12 Воскресенье, 15 апреля



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 12..17 градусов. Ветер западный 2-5 м/с. Атмосферное давление понизится, но останется выше нормы, в середине дня его значение составит 754 мм рт. ст.. Относительная влажность около 40%.



На колебания давления ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, ишемия, атеросклероз сосудов, вегето-сосудистая дистония. Специалисты рекомендуют прогулки на свежем воздухе, которые восполнят суточную потребность организма в кислороде. А при первых признаках недомогания, следует принять лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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