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На севере Сибири резкое похолодание со снегом



ИА "Метеоновости" / 14:27 Суббота, 14 апреля



Мощный циклон проходит в эти дни по северу Сибирской территории.



Он принесет метели на Таймырский полуостров. На севере Таймыра в воскресенье, 15 апреля, местами ожидается небольшой и умеренный снег, метель при порывах ветра 15-20 м/сек. Днем на севере -12,-17, на юге -5,-10 градусов. В автономных округах Западной Сибири прохождение атмосферных фронтов будет отмечено осадками от небольших до умеренных ( преимущественно снег, мокрый снег), местами порывы ветра до 12-17 м/сек. В Ханты-Мансийском округе температура еще продержится сутки положительной, днем +2,+7, по северным районам уже похолодает до -3 гр. На Ямале начнет устанавливаться слабо морозная погода, днем до -4 градусов, местами до -10 градусов. / meteonovosti.ru /



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