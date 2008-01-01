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Новости погоды

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В Восточной Европе теплая весенняя погода

ИА "Метеоновости" / 12:59 Суббота, 14 апреля

  К нашим западным соседям поступает в эти дни тепло с юга Европейского континента. На западе Украины температура на 8 градусов превышает нормальную, соответствуя началу мая. В дневные часы она повышается до +24,+25 градусов. 13 апреля в Львове был перекрыт абсолютный максимум температуры, +24,7 градуса. Предыдущий рекорд, +23,6 градуса был в 1972 году. В Ивано-Франковске потеплело минувшим днем до +25, 2 градуса, до этого самый теплый день 13 апреля числился за 1981 годом с температурой +23,0 градуса. В Черновцах термометр показал +24,3 градуса, в 1967 году было ровно +23 градуса. В Ровно было +23,7 градуса, предыдущее значение рекорда +21,5 градуса за 1989 год. 15 и 16 апреля теплая, почти летняя погода в западных областях сохранится, днем +20,+25 градусов. И даже 16 апреля, несмотря на то, что прогнозируются небольшие дожди, будет также тепло. / meteonovosti.ru /
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