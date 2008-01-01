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Новости погоды
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ИА "Метеоновости" / 12:32 Суббота, 14 апреля
В полдень температура в Москве повысилась почти до +10 градусов. Погода по-прежнему ясная и тихая. Атмосферное давление немного понизилось, следуя своему суточному ходу. Но все равно оставалось значительно выше нормального, 759 мм рт. ст. Относительная влажность, и без того невысокая, упала до 30%. Только местами на окраинах города она составляет около 40%. / meteonovosti.ru /
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