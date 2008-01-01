Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
14 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:32 Суббота, 14 апреля

  В полдень температура в Москве повысилась почти до +10 градусов. Погода по-прежнему ясная и тихая. Атмосферное давление немного понизилось, следуя своему суточному ходу. Но все равно оставалось значительно выше нормального, 759 мм рт. ст. Относительная влажность, и без того невысокая, упала до 30%. Только местами на окраинах города она составляет около 40%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Сб.
14 апр.
+10
Вс.
15 апр.
+16
Пн.
16 апр.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ахмадабад		 -25
Кууджуак

некомфортное место: Усть-Камчатск
комфортное место: Заху

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100