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Новости погоды

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В Мурманскую область заглянула весна

ИА "Метеоновости" / 12:17 Суббота, 14 апреля

  Волна теплого воздуха распространилась на Кольский полуостров, отметившись резким повышением температуры. Так, в Мурманске 13 апреля температура повысилась днем до 8,3 градуса. А среднесуточная температура почти на 5 градусов превысила норму. Это значительное потепление даже, несмотря на то, что повышение температуры осуществилось на севере Кольского полуострова уже с 11 апреля. А в Кандалакше температура 13 апреля достигла рекордной отметки для этого дня, 10,8 градуса. Предыдущий раз самый теплый день наблюдался в 1990 году с максимальной температурой +9,9 градуса. Сегодня, 14 апреля и завтра ,15 апреля, в Мурманской области ожидаемая дневная температура максимум +3,+8 градусов. Пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Но вскоре опять может потеплеть. / meteonovosti.ru /
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