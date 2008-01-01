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Холодные ночи в центральных Российских областях



ИА "Метеоновости" / 12:02 Суббота, 14 апреля



Антициклон с прохладным северным воздухом подарил жителям Центральной России солнечную погоду. Но температура пока невысокая и держится на несколько градусов ниже климатической нормы. Накануне, 13 апреля южнее и восточнее Москвы было холоднее обычного на 1-2 градуса. В ночь на пятницу наблюдались заморозки. А в некоторых областях минимальная температура воздуха оказалась ниже своих рекордных показателей. Так в Туле термометр ранним утром показал -3,9 градуса. Тогда как самая низкая температура в эти сутки по многолетним метеонаблюдениям была -3,1 в 2009 году. В Орле воздух охладился до -4,2 градуса, предыдущий холодный рекорд -3,6 был в 1985 году.



Но погода меняется, хотя и довольно медленно. Антициклон перемещается в более южные районы Европейской территории. И небо над Центральной Россией уже не будет таким ясным. При переменной облачности вероятность заморозков уменьшается. Однако в ближайшую ночь отрицательные температуры еще вполне вероятны. В Московской области температура может падать до -3 градусов. В большинстве центральных черноземных областей, включая и Орловскую область до -1 градуса. А там, где облаков будет по-прежнему мало, это Липецкая, Тамбовская и Воронежская области, температура может опуститься до отметок -3..-4 градуса. Но днем температура начнет быстро повышаться, и воскресенье ожидается теплым, температура до +12,-18 градусов. Погода будет соответствовать праздничному настроению. Ведь по Православному календарю 15 апреля праздник Красной горки. По Преданию холмы в этот день покрываются первой нежной зеленью. / meteonovosti.ru /



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