Новости погоды
Южный циклон принесет сильные осадки на Курилы
ИА "Метеоновости" / 11:45 Суббота, 14 апреля
После короткой передышки, когда на текущей неделе на юг Дальнего Востока вышел циклон с севера Китая, погода в регионе снова портится.
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На этот раз циклон пройдет южнее своего предшественника. И обрушится сильными осадками сначала на Южные Курилы. В воскресенье, 15 апреля на Курилах пройдут небольшие и умеренный осадки, на юге сильные, порывы ветра до 20-25 м/сек. Непогода обойдет Сахалин, там преимущественно без осадков, но на юге порывы ветра до 13-18 м/сек. И не слишком тепло, максимум до +4 градусов.
В Приморье пройдут осадки от небольших до умеренных (дождь со снегом), температура +2,+7, на юге до +13 градусов. В южных и центральных районах Хабаровского края тоже местами не обойдется без небольших осадков, на побережье порывы ветра до 15 м/сек, в южных районах днем при прояснениях около +10 градусов. Вот только Амурскую область перемены погоды не коснутся, при малооблачном небе 9-14 градусов тепла. / meteonovosti.ru /