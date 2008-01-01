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На севере Якутии снег и метель



ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 14 апреля



Циклон, который перемещается с запада, принесет на северо-запад Якутии и в район Нижней Лены совсем не весеннюю погоду. В выходные дни, 14 и 15 апреля здесь ожидается сильный снег, ветер на побережье 20-25 м/с и метель.



На западе Якутии в зоне теплого атмосферного фронта того же циклона погода в воскресный день будет сырая и ветреная с осадками из снега, на юго-западе с дождем, но температура положительная, +3,+8 градусов. На остальной территории республики Саха погода в воскресенье не успеет испортиться. Осадков не ожидается, температура повысится до +6,+11 градусов. Небольшой мороз останется только в северной половине территории, днем до -13 градусов. / meteonovosti.ru /



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