Новости погоды
На севере Якутии снег и метель
ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 14 апреля
Циклон, который перемещается с запада, принесет на северо-запад Якутии и в район Нижней Лены совсем не весеннюю погоду. В выходные дни, 14 и 15 апреля здесь ожидается сильный снег, ветер на побережье 20-25 м/с и метель.
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На западе Якутии в зоне теплого атмосферного фронта того же циклона погода в воскресный день будет сырая и ветреная с осадками из снега, на юго-западе с дождем, но температура положительная, +3,+8 градусов. На остальной территории республики Саха погода в воскресенье не успеет испортиться. Осадков не ожидается, температура повысится до +6,+11 градусов. Небольшой мороз останется только в северной половине территории, днем до -13 градусов. / meteonovosti.ru /