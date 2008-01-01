Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
14 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На севере Якутии снег и метель

ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 14 апреля

  Циклон, который перемещается с запада, принесет на северо-запад Якутии и в район Нижней Лены совсем не весеннюю погоду. В выходные дни, 14 и 15 апреля здесь ожидается сильный снег, ветер на побережье 20-25 м/с и метель.

На западе Якутии в зоне теплого атмосферного фронта того же циклона погода в воскресный день будет сырая и ветреная с осадками из снега, на юго-западе с дождем, но температура положительная, +3,+8 градусов. На остальной территории республики Саха погода в воскресенье не успеет испортиться. Осадков не ожидается, температура повысится до +6,+11 градусов. Небольшой мороз останется только в северной половине территории, днем до -13 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Сб.
14 апр.
+10
Вс.
15 апр.
+16
Пн.
16 апр.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ахмадабад		 -25
Кууджуак

некомфортное место: Усть-Камчатск
комфортное место: Заху

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100