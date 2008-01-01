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На Дальнем Востоке активная циклоническая деятельность



ИА "Метеоновости" / 11:23 Суббота, 14 апреля



Над побережьем Дальнего Востока погоду часто определяют циклоны. Там усиливается ветер, и редкий день обходится без осадков. Вот и в конце недели в Чукотском автономном округе отмечался ветер до 24 м/с (район Эгвекинота). До 22 м/с усиливался ветер в районе Певека. Циклон, устремляющийся к восточным берегам Чукотского округа со стороны открытой части Тихого океана, поддержит ветреную погоду. 14 и 15 апреля на побережье Берингова моря будут разгуливать сильные ветры, ожидаются порывы 22-27 м/с. Из-за циклона морозы не такие крепкие. Днем -5,-10, при прояснениях 0,-5, на арктическом побережье местами -10,-15 градусов. / meteonovosti.ru /



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