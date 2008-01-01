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Новости погоды
Сухой воздух неблагоприятен для здоровья
ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 14 апреля
С установлением антициклонального характера погоды воздух в столичном регионе очень сухой (относительная влажность в середине дня около 20%). Метеозависимые люди негативным образом реагируют на такой показатель влажности воздуха. Сухой воздух раздражающе действует на слизистую оболочку носа, не позволяющую во время дыхания проникать в организм вредоносным микробам. Особой опасности подвергаются аллергики, которым, чтобы избежать повышенной сухости в носоглотке, рекомендуется делать промывания раствором слабо соленой или не газированной минеральной воды. / meteonovosti.ru /
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