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Сухой воздух неблагоприятен для здоровья



ИА "Метеоновости" / 10:03 Суббота, 14 апреля



С установлением антициклонального характера погоды воздух в столичном регионе очень сухой (относительная влажность в середине дня около 20%). Метеозависимые люди негативным образом реагируют на такой показатель влажности воздуха. Сухой воздух раздражающе действует на слизистую оболочку носа, не позволяющую во время дыхания проникать в организм вредоносным микробам. Особой опасности подвергаются аллергики, которым, чтобы избежать повышенной сухости в носоглотке, рекомендуется делать промывания раствором слабо соленой или не газированной минеральной воды. / meteonovosti.ru /



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