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ИА "Метеоновости" / 10:00 Суббота, 14 апреля



В 9 часов утра в Москве отмечалась ясная и тихая погода. Температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составила +7,4 градуса. Примерно такая же температура была на юго-западе, в районе Воробьевых гор, и в центре города, на Балчуге. А на юге и юго-западе Новой Москвы термометры показывали около +6 градусов. Прохладнее всего, +4,8 градуса было в Немчиновке. Атмосферное давление повышенное, 760 мм рт.ст., что более чем на 10 единиц отличается от нормального. Воздух сухой, относительная влажность всего 40-45%. Хотя в утренние часы она обычно бывает гораздо выше. / meteonovosti.ru /



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