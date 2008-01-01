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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:13 Суббота, 14 апреля

  Субботний день порадует жителей Москвы и Подмосковья солнечной и сухой погодой. И все это благодаря погожему антициклону, центр которого спустился в столичный регион со Скандинавии. Облаков на небе будет немного, а в послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 13..15, по области до 12..17 градусов тепла. Ветер переменных направлений подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 760 мм рт. ст., что выше нормального. Относительная влажность около 40%.

В столичном регионе сохранится по-весеннему комфортная и благоприятная для большинства людей погода. Негативным фактором в этот погожий весенний денек станет лишь повышенный фон атмосферного давления, который может стать причиной головных и сердечных болей, мигреней, скачков артериального давления у метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов, склонных к сосудистым спазмам. Стоит обратить внимание и на возможность сезонного обострения хронических недугов, требующих профилактики. Специалисты рекомендуют в этот переходный период поддержать организм поливитаминами, а так же больше гулять на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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