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В Москве очень сухой воздух



ИА "Метеоновости" / 13:18 Пятница, 13 апреля



Обычная жизнь антициклона составляет от трех до пяти суток. Но в текущем апреле антициклоны, сменяя друг друга, продлили свое пребывание на Московской земле уже 13 дней. Воздух, циркулирующий в их системе мало насыщен влагой.



Так, 12 апреля впервые с начала 2018 года относительная влажность воздуха составила 19 %. Около 20% удерживается относительная влажность и сегодня.



За весь ряд многолетних наблюдений такие показатели приземного воздуха отмечались в апреле лишь в четырех годах: в 1976, 1977, 1982 и 2015 годах.



В ближайшие выходные дни иссушение воздуха сохранится. И апрель текущего года может установить новый рекорд по очень низкой относительной влажности воздуха. / meteonovosti.ru /



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