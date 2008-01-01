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Новости погоды
Снега в России еще много
ИА "Метеоновости" / 13:08 Пятница, 13 апреля
По состоянию на сегодняшний день, от снега поверхность земли освободилась лишь в южных областях европейской территории (за исключением предгорных районов), в низовье Волги и Дона, в Черноземье, ряде центральных областей (в том числе в Москве), а также на крайнем юге Сибири, Амурской области и Приморья.
На остальной территории снег еще лежит.
Высотой более метра сугробы сохраняются в низовье Енисея и континентальных районах Магаданской области.
А самыми высокими сугробы остаются в центральной части Камчатского края, до 190 см. / meteonovosti.ru /
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