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Снега в России еще много



ИА "Метеоновости" / 13:08 Пятница, 13 апреля



По состоянию на сегодняшний день, от снега поверхность земли освободилась лишь в южных областях европейской территории (за исключением предгорных районов), в низовье Волги и Дона, в Черноземье, ряде центральных областей (в том числе в Москве), а также на крайнем юге Сибири, Амурской области и Приморья.



На остальной территории снег еще лежит.



Высотой более метра сугробы сохраняются в низовье Енисея и континентальных районах Магаданской области.



А самыми высокими сугробы остаются в центральной части Камчатского края, до 190 см. / meteonovosti.ru /



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