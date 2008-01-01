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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Пятница, 13 апреля



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9..10 градусов, Северном 8..10 градусов, Северо-восточном 8..9 градусов, Восточном 8.. 9 градусов, Юго-восточном 10..11 градусов, Южном 9..10 градусов, Юго-западном 9..10 градусов, Западном 9..10 градусов, Северо-западном 9..10 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 8..9 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 10..12 градусов. Ветер северный, местами порывы до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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