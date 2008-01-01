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Пора сильных морозов проходит



ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 13 апреля



Календарная весна приближается к своей середине и морозы постепенно сходят на нет. В минувшие сутки тридцатиградусные морозы сохранялись лишь в Якутии, да и то лишь в отдельных пунктах. До -20 температура понижалась также в Якутии, но еще и в континентальных районах Чукотского а.о. и Магаданской области, а также местами в Бурятии.



От -10 до -20 градусов минимальная температура была в северных районах Сибири и в большинстве районов Дальнего Востока, за исключением юга. А через ноль в сторону положительных значений она перебралась на Европейском юге и в южных областях Западной Сибири. / meteonovosti.ru /



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