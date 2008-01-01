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В Западной Европе наступило лето



ИА "Метеоновости" / 11:51 Пятница, 13 апреля



В текущие дни в большинстве европейских государств установилась очень теплая погода. В минувшие сутки в Центральной Европе среднесуточная температура воздуха превысила норму на 6-8 градусов. При этом не обошлось без рекордов.



Новый рекорд суточного максимума был установлен в Будапеште, где днем было +26.1 и предыдущий рекорд +24.1 остался в 2009 году. В Праге потеплело до +24 градусов, что также стало рекордом (предыдущий +23.6 градусов остался в 1989 году). В Белграде температура повысилась до +27.6, оставив позади предыдущий рекорд +25.8 градусов в 1972 году. В Германии городом-рекордсменом стал Дрезден с температурой +23.9 (предыдущий рекорд +23.5 удерживался с 1952 года).



Причиной такого аномального тепла стал мощный юго-западный поток, который берет начало в Северной Африке. Не по сезону теплая погода сохранится в Западной Европе и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /



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