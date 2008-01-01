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Новости погоды

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Текущий апрель в средней полосе России на редкость сухой

ИА "Метеоновости" / 11:06 Пятница, 13 апреля

  На смену холодному марту на Русскую равнину пришло настоящее весеннее тепло. Но настораживает отсутствие осадков. С начала апреля в центре России выпало не более 20% от месячной нормы осадков. И в ближайшую неделю существенных осадков не ожидается.

С первых дней центрального месяца весны атмосферная циркуляция в большинстве районов европейской территории, в том числе и в центральных областях, поменялась. На смену ненастным циклонам, которые даже в конце марта умудрялись увеличить сугробы, пришли антициклоны, которые сменяли друг друга, удерживая сухую погоду.

Первый антициклон сформировался на юго-западе Европы и обладал большими запасами теплого и относительно сухого воздуха. С его приходом на Русскую равнину температура начала повышаться, а сугробы исчезать на глазах. Так, в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, за первые восемь дней апреля высота снежного покрова уменьшилась с 39 см до 0 см. Причем, снег исчезал не только за счет прибывающего тепла, но и за счет испарения. Температура воздуха ночью колебалась около нулевой отметки, а днем становилось все теплее, и 10 апреля даже превысила отметку в 20 градусов. Расправившись со снегом, антициклон покинул европейскую территорию.

Но его место занял очередной атмосферный гигант. На этот раз он сформировался в холодной воздушной массе над Гренландским морем и в центр России принес прохладный воздух. Небо оставалось малооблачным, и в ночные часы воздух охлаждался до отрицательных значений температуры. Среднесуточная температура приблизилась к климатической норме. Но менее дискомфортной погода от этого не стала.

В выходные дни центр антициклона будет над Москвой, что сохранит малооблачную погоду без осадков, но с большим суточным ходом. В ночные часы еще будет подмораживать, а днем апрельское солнце прогреет воздух до +15 градусов.

Следующий антициклон пожалует уже из Западной Европы и окончательно расправится с заморозками и продолжит повышать дневную температуру и иссушать воздух.  / meteonovosti.ru /
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