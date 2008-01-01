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Новости погоды

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Непогода на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 09:47 Пятница, 13 апреля

  Ненастные циклоны не оставляют в покое Дальневосточный округ страны. Наибольшую активность они проявляют в восточных районах. В минувшие сутки очередной вихрь кружил над югом Охотского моря, вблизи острова Сахалин. На юге Сахалина отмечались сильные осадки в виде снега и мокрого снега, выпало до 18 мм, при ветре до 29 м/с бушевала продолжительная метель.. Атмосферные фронты, связанные с циклоном, протянулись через Курилы и юг Камчатского полуострова. В Камчатском крае при ветре штормовой силы (до 34 м/с) отмечалась продолжительная метель. На Курилах апрельская копилка за четверг пополнилась сразу на 37 мм.

В ближайшие сутки циклон начнет подниматься на северо-восток и переберется в Берингово море. Ухудшение погоды ожидается в Чукотском а.о. На западе округа порывы ветра достигнут 13-18 м/с, на побережье Берингова пролива 18-23 м/с, в районе Эгвекинота ночью и утром 23-28 м/с с низовой метелью. А вот осадки в виде снега будут небольшими. / meteonovosti.ru /
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